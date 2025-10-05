Spezia-Palermo 1-2: aquilotti ancora down al Picco

Palermo vince al Picco e vola in vetta

Il Palermo espugna lo stadio Alberto Picco e supera lo Spezia 2-1 nella 7ª giornata di Serie B. I gol decisivi sono stati realizzati da Pohjanpalo al 42′ del primo tempo e da Pierozzi al 58′ della ripresa. Nel finale il gol del vantaggio degli Aquilotti è arrivato per sfortunata autorete del giovane Giovane al 89′, ma troppo tardi per ribaltare il risultato.

Lo Spezia non vince più in casa: record negativo al Picco

La squadra ligure non sa più conquistare i tre punti in casa. Il Picco, che in passato era un fortino, si è trasformato in un tabù. Lo Spezia è rimasto senza vittorie da sette partite consecutive, con ben tre sconfitte su quattro arrivate proprio tra le mura amiche.

Disorganizzazione difensiva e limiti tattici

I padroni di casa hanno mostrato grosse lacune soprattutto nella fase difensiva e nella gestione delle palle inattive. Il Palermo, guidato da Pippo Inzaghi, ha capitalizzato gli errori con concretezza. Lo Spezia, pur cercando di reagire, ha permesso ai siciliani di controllare il match nei momenti decisivi.

Conseguenze in classifica e pressione sulla panchina

Con questa sconfitta lo Spezia resta in fondo alla classifica, occupando il penultimo posto con soli 3 punti. Nel frattempo, la panchina di Luca D’Angelo è sempre più in bilico: secondo Il Secolo XIX, il tecnico rischia l’esonero se non arriverà una scossa immediata.

Il Palermo, invece, approfitta del passo falso del Frosinone per scalare la vetta: con questa vittoria, i rosanero salgono al primo posto in classifica.

Il tabellino

Spezia – Palermo: 1-2;

Reti: 42′ Pohjanpalo (P), 58′ Pierozzi (P), 89′ Aut. Giovane (S);

Ammoniti: 29′ Mateju (S), 33′ Diakitè (P), 40′ All.Inzaghi (P), 66′ Blin (P), 74′ Veroli (P);

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Cistana, Mateju (82′ Vlahovic); Vignali (63′ Candela), Cassata (69′ Comotto), Esposito, Kouda, Aurelio (69′ Beruatto); Lapadula, Soleri (63′ Artistico).

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani (21′ Diakitè, 46′ Gyasi), Veroli; Pierozzi, Gomes (82′ Giovane), Blin, Augello (69′ Bereszynski); Le Douaron, Palumbo (69′ Segre); Pohjanpalo.

