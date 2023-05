Spezia, nessun pari nei precedenti in A contro il Milan

Spezia e Milan non hanno mai pareggiato alcuno dei sei confronti disputati finora, considerando tutte le competizioni.

Nel parziale, quattro vittorie per i rossoneri (tre in Serie A, compreso il match di andata dello scorso novembre, e una in Coppa Italia) e due per i liguri (entrambe nel massimo torneo). Dopo il successo nel match d’andata per 2-1, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro lo Spezia per la prima volta in Serie A. Il Milan ha vinto le ultime quattro trasferte contro squadre liguri in campionato, già striscia record fuori casa dei rossoneri contro queste formazioni in Serie A. Dopo il successo per 2-1 contro i nerazzurri al Picco lo scorso 10 marzo, lo Spezia potrebbe vincere entrambe le sfide casalinghe contro Milan e Inter nella stessa stagione per la prima volta in Serie A