Spezia, Lopez: Pareggio che ci sta molto stretto

Il suo pregevole calcio di punizione che ha portato in vantaggio le Aquile non è bastato agli uomini di Fabio Gallo per portare a casa l’intera posta in palio contro la capolista, ma al termine del match, Walter Lopez analizza in maniera assolutamente positiva il risultato.

“Mi sentivo di poter far bene nell’occasione del calcio di punizione ed ho deciso di tirarla io, per fortuna è andata bene e sono molto felice.

Abbiamo lavorato molto tatticamente in vista di questa partita, sapevamo che l’Empoli sa essere particolarmente efficace quando lavora sulle catene interne, così abbiamo chiuso gli spazi con attenzione, concedendo magari qualche cross in più, ma interpretando comunque una grandissima partita.

Gara molto simile a quella dell’andata, loro hanno avuto maggior possesso palla, ma noi siamo riusciti ad essere più pericolosi, quindi è un pareggio che ci sta stretto, ma che resta comunque un buon punto visto che lo abbiamo colto contro una capolista lanciatissima verso la Serie A.

Il pubblico oggi ci ha spinto tantissimo, aiutandoci ad essere protagonisti di una grande gara. Il caldo? Si è fatto sentire per entrambe le squadre, io ad esempio sono uscito a causa dei crampi, anche perchè durante tutta la settimana ci siamo allenati con altre temperature ed oggi abbiamo invece trovato un caldo sole.

Credo che questo gruppo meriterebbe di centrare i playoff, abbiamo perso punti con squadre inferiori che ci hanno affrontato rinunciando a giocare a calcio, ma quando si è trattato di affrontare squadre con qualità, siamo quasi sempre usciti dal campo con un risultato positivo, indipendentemente dal fatto che si trattasse di una gara casalinga o esterna.

Ora ci attende una nuova gara difficile sul campo di un’altra squadra che ambisce alla promozione diretta, ma noi siamo pronti ed abbiamo dimostrato di non temere nessuno”.