Spezia, lo spareggio salvezza contro il Verone ad Udine domenica alle 20.45

In tarda serata è arrivata la sede e l’orario dello spareggio salvezza tra Spezia e Verona.

Lo spareggio salvezza tra Verona e Spezia si giocherà domenica sera alle 20.45 sul campo neutro di Udine. Questo ha deciso la Lega Serie A durante un consiglio convocato appositamente, che doveva prendere in considerazione quattro possibili sedi: Udine, Firenze, Lecce e Reggio Emilia. Alla fine ha prevalso la scelta della ‘Dacia Arena’, casa dell’Udinese, che dunque domenica sera ospiterà l’ultima appendice di questa Serie A 2022/2023. La scelta della Lega verrà ufficializzata domani. Nelle due sfide giocate questa stagione in campionato, ecco come è finita tra le due squadre. All’andata, giocata a novembre al Bentegodi, vinse 2-1 in rimonta lo Spezia: doppietta di Nzola dopo il vantaggio di Verdi. Al ritorno a inizio marzo, in Liguria, finì invece 0-0.