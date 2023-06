Spezia, il nome nuovo per l’allenatore è Giovanni Stroppa

Lo Spezia sta cercando un nuovo allenatore dopo il divorzio da Semplici in seguito alla retrocessione.

Il nome nuovo che sta emergendo in queste ore è però quello di Giovanni Stroppa: ci sono già stati contatti nella giornata di oggi (domenica 25 giugno). Per Stroppa, reduce dall’esperienza al Monza, conclusa a settembre 2022 con l’esonero dopo la promozione conquistata l’anno prima ai playoff, si tratterebbe di un ritorno: ha già allenato lo Spezia qualche mese nell’anno 2013.

I liguri sono tornati in Serie B dopo tre anni di A; vogliono ripartire da un nuovo allenatore e Giovanni Stroppa è il candidato emerso in queste ultime ore. In carriera, Stroppa ha allenato le giovanili del Milan, il Crotone (promosso con lui in Serie A), ma anche il Pescara, il Foggia, il Sudtirol e appunto lo Spezia. Col Monza, dopo la promozione ottenuta a Pisa nella finale playoff, un inizio di stagione deludente ha portato all’esonero e all’arrivo di Raffaele Palladino.