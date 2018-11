Spezia-Foggia 0-0, vincono le difese al Picco

Aquile che non riescono a sfondare il muro dei Satanassi e pareggiano 0-0 al Picco.

Lo Spezia parte meglio ma è il Foggia a creare la prima vera occasione al 13′ con la conclusione di Iemmello che, deviata da Vignali, finisce di poco sopra la traversa. La grande occasione per i liguri allenati da Marino arriva al 21′ ma Okereke, dopo aver dribblato Ranieri, a tu per tu con Bizzarri spreca malamente calciando a lato. Nel finale al 45′ i pugliesi sfiorano il gol, con Lamanna che disinnesca il mancino di Chiaretti deviando la palla sul palo. Al 16′ della ripresa è ancora il legno a fermare il Foggia: sul cross di Kragl, Mazzeo in acrobazia centra la traversa a Lamanna battuto. I pugliesi premono ma al 20′ rimangono in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Agnelli. Non succede più nulla e le squadre si accontentano del pari.