Spezia, Erlic: Abbiamo le gambe pesanti

Fisico possente e grande determinazione quella dimostrata fin dal suo arrivo in maglia bianca dal nuovo acquisto Martin Erlic, che all’indomani della seconda uscita delle Aquile, racconta così il ritiro degli uomini di mister Marino:

“Le gambe sono pesanti, ma l’entusiasmo non manca e stiamo continuando a lavorare con grande applicazione ed intensità; lavoriamo molto sul piano atletico, fino ad oggi è stato senza dubbio un ottimo ritiro e dobbiamo continuare così, facendo bene anche nei prossimi impegni amichevoli che ci attendono.

Proviamo sempre a giocare la palla come chiede mister Marino, d’altronde la corretta circolazione della sfera ci permette di faticare di meno e far stancare i nostri avversari, e credo che nelle prime due uscite stagionali si sia notato come questa squadra abbia buone qualità tecniche che con il migliorare della forma fisica saranno sempre più evidenti.

Mi sono ambientato subito, ho trovato un grande gruppo, un bel mix tra giovani e calciatori esperti che sono sempre pronti ad aiutarmi a migliorare; personalmente penso a lavorare duramente per crescere il più possibile giorno dopo giorno, sono a disposizione di mister Marino e sono felice di far parte di una formazione così importante in un campionato di livello come la Serie B.

Sogno la nazionale maggiore, lavoro ogni giorno per cercare di migliorare ed arrivare a difendere un giorno i colori del mio paese d’origine; per noi croati l’impresa ai recenti Mondiali è stata assolutamente eroica e nel cuore di tutti, Modric e compagni sono i veri Campioni del Mondo”.