Spezia-Cremonese, Maggiore: Gol non facile

Il terzo gol stagionale del gioiellino aquilotto Giulio Maggiore ha consentito agli uomini di Fabio Gallo di ottenere tre punti fondamentali contro un’ostica Cremonese.

“Il gol? E’ andata nel miglior modo possibile, non era una conclusione facile e non pensavo di aver calciato così bene, ma per fortuna la sfera si è infilata nell’angolino basso e siamo riusciti a tornare al successo.

Tre punti importanti che ci consentono di arrivare a quota cinquanta, raggiungendo così l’obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione, pertanto ora non ci resta che affrontare le prossime partite con la giusta determinazione, cercando di concludere nel miglior modo possibile.

Oggi sicuramente il caldo non ha aiutato lo spettacolo, con i ritmi che sono stati molto bassi ed entrambe le squadre faticavano ad alzarli, ma credo sia normale quando si passa all’improvviso ad un clima estivo, senza possibilità di adattare il fisico in maniera graduale.

I playoff? Per un certo periodo siamo stati in piena corsa e dopo tante stagioni consecutive in cui eravamo abituati a disputarli, un po’ di rammarico c’è, ma siamo comunque consapevoli che il traguardo raggiunto è altrettanto importante.

Il rinnovo? C’è un contratto in essere, ci penso, ma il giusto, perchè al momento devo concentrarmi sul campo, cercando di rispondere sempre presente alle chiamate del mister; la cosa importante per tutti è che io faccia sempre il massimo, poi tutto si risolverà”.