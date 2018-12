Spezia-Cosenza, le probabili formazioni del Picco

Lo Spezia cerca di arrivare al successo in casa contro il Cosenza tra circa un’ora allo stadio Picco in una sfida importante per le ambizioni di classifica.

Non ci dovrebbero essere grosse novità con Marino che non ha ancora Galabinov tra i disponibili e deve mettere Gyasi, Okereke e Pierini in attacco. Lamanna tra i pali e in difesa capitan Terzi.

Gli ospiti sognano il colpaccio che li rilancerebbe soprattutto per il morale, anche un pari potrebbe essere soddisfacente.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Capradossi, Terzi, Augello; Mora, Ricci, Bartolomei; Gyasi, Okereke, Pierini.

COSENZA (4-2-3-1): Perina; Corsi, Idda, Dermaku, Legittimo; Bruccini, Mungo; Tutino, Garritano, Baez; Maniero.