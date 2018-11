E’ un Pasquale Marino decisamente soddisfatto quello che al termine della sfida vinta con il Benevento si presenta nella sala stampa del “Picco”.

“Abbiamo interpretato fin dall’avvio una buona gara e se c’è qualcosa da rimproverare alla squadra dobbiamo guardare gli ultimi cinque minuti del primo tempo, quando abbiamo riaperto una partita che stavamo governando in tutta tranquillità.

Oggi si fa fatica a trovare un ragazzo che ha dato meno degli altri, perchè tutti i calciatori hanno dimostrato impegno e sacrificio; Galabinov mi è piaciuto tantissimo, così come Bidaoui, mentre Okereke oltre ai gol ha interpretato un’ottima gara, applicandosi e dimostrando la tranquillità che prima non aveva, ma ripeto, oggi tutti i reparti hanno fatto benissimo.

E’ fondamentale poter contare su un reparto avanzato disposto a sacrificarsi ed oggi i tre davanti hanno dato un grande appoggio agli altri reparti, tornando spesso a coprire e recuperando palloni preziosi anche in zone di altrui amministrazione.

Ricci? Sta crescendo, è sempre tranquillo nella gestione della palla e proprio per questo a volte esagera un po’, ma ha preso consapevolezza del ruolo ed è importantissimo sia in fase di costruzione che in fase difensiva.

Capradossi? E’ entrato molto bene nei meccanismi del pacchetto difensivo e non è facile, perchè si tratta di un reparto nel quale bisogna essere perfettamente sincronizzati con i compagni, dato che al minimo errore si viene facilmente puniti.

Il Benevento è una formazione che ha allestito un organico per ambire alla promozione diretta, ma oggi i miei ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di poter contendere la vittoria a qualunque squadra, mettendo in campo voglia, determinazione, spirito di sacrificio e qualità; stiamo migliorando nei tempi di gioco, all’inizio facevamo più fatica, mentre ora dimostriamo di saper leggere bene le situazioni ed optare per la giocata giusta.

Fa piacere il sostegno incondizionato del pubblico, denota come i nostri tifosi abbiano capito che a prescindere dai risultati, questi ragazzi danno sempre l’anima fino all’ultimo: è davvero bello che i ragazzi della Curva se ne siano accorti e questo deve spingerci a dare ancora di più per regalare loro grandi gioie.

All’orizzonte una nuova sfida in casa, dove fino ad oggi sono andate bene quattro partite su cinque, ma presto sono sicuro che inizieremo ad ingranare anche in trasferta, l’importante è che le prestazioni non manchino mai”.