Spezia-Avellino 1-0, Artistico decisivo al Picco

Un gol nel primo tempo basta alle Aquile per conquistare punti pesanti

Il posticipo serale della 21ª giornata di Serie B, disputato con calcio d’inizio alle 19.30, ha premiato lo Spezia nella sfida interna contro l’Avellino. A sbloccare l’incontro è stato ancora Gabriele Artistico, protagonista nel corso della prima frazione con la rete che ha orientato l’andamento della partita e fissato il risultato finale.

Artistico uomo chiave della stagione

Il numero nove bianconero conferma il proprio peso specifico nell’economia del campionato spezzino. Con questo gol salgono a quattro le marcature stagionali dell’attaccante, reti che hanno inciso in maniera diretta sulla classifica, traducendosi complessivamente in dodici punti conquistati. Un dato che sottolinea l’efficacia del centravanti nei momenti chiave.

Prestazione e gestione del risultato

Rispetto alla prova offerta a Palermo, lo Spezia ha mostrato una manovra meno fluida sul piano del gioco. La squadra ha però compensato con compattezza, attenzione difensiva e capacità di amministrare il vantaggio senza concedere spazi decisivi agli avversari. Un approccio pragmatico che ha permesso di difendere il risultato fino al triplice fischio.

Classifica e prospettive immediate

Con questo successo lo Spezia raggiunge quota 20 punti e si colloca temporaneamente fuori dalla zona a rischio, in attesa che si completi il turno di campionato. L’attenzione si sposta ora alla prossima trasferta di Genova contro la Sampdoria, appuntamento cruciale che potrebbe rappresentare un passaggio determinante nel percorso verso la permanenza in categoria.

Il tabellino

Spezia – Avellino: 1-0;

Reti: 26′ Artistico (S);

Ammoniti: 3′ Mateju (S), 7′ Simic (A), 32′ Romano (S), 36′ Fontanarosa (A), 56′ Palumbo (A), 65′ Cassata (S), 89′ Sala (A);

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Mateju (37′ Vignali), Hristov, Beruatto; Sernicola, Cassata, Valoti (74′ Comotto), Bandinelli (24′ Romano), Adamo (46′ Aurelio); Artistico, Soleri (74′ Verde).

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti (80′ Besaggio), Simic, Fontanarosa (86′ Enrici); Missori, Palumbo, Palmiero (68′ Favilli), Sounas, Sala; Biasci (86′ Patierno), Tutino (80′ Russo).

Arbitro: Tremolada.

