Spezia, Augello: Con il Livorno grande partita

Ancora una prova decisamente positiva per Tommaso Augello, davvero insuperabile sulla corsia di sinistra e sempre pronto ad appoggiare in maniera efficace la manovra offensiva degli uomini di mister Marino.

”E’ stata una partita bella da giocare e sicuramente anche da vedere, giocata con grande intensità e nella quale noi siamo partita veramente forte, sorprendendo il Livorno e trovando due reti in rapida successione che hanno messo in discesa il match.

Bravi a non andare in difficoltà dopo la rete di Giannetti e a reagire prontamente, trovando subito l’importantissimo 3 a 1 firmato da Bartolomei; rete del Livorno arrivata in seguito ad una nostra ingenuità sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma in generale abbiamo interpretato un’ottima gara, anche se sappiamo di dover continuare a lavorare, sia per gestire meglio alcuni momenti, sia per migliorare in fase di possesso.

Nella ripresa non abbiamo praticamente mai rischiato nulla, nemmeno quando il Livorno ha inserito attaccanti dalla grande fisicità, dimostrando grande solidità e carattere.

Sono felice del mio momento, sicuramente giocare aiuta ad acquisire fiducia e personalmente la sento sia da parte dello staff che dei miei compagni, gioco sereno, mi sento bene fisicamente e cerco di dare il mio contributo alla squadra; sono un terzino a cui piace spingere, mi trovo molto bene con questo sistema di gioco, ma quello che più mi piace è il modo di intendere il calcio di questa squadra, che cerca sempre di giocare la palla partendo da dietro.

La classifica? Non è il momento di guardarla, pensiamo ad una partita alla volta, indipendentemente da quello che accadrà alla ripresa contro il Pescara”.