Spaccio di droga nei caruggi: altri due senegalesi arrestati dai carabinieri

Ieri i carabinieri del Nucleo Operativo di Ge-Centro hanno arrestato un 19enne senegalese per spaccio di droga in via Prè.

I militari, a seguito di un prolungato servizio di osservazione posto in essere tra i vicoli del Centro storico genovese, hanno notato l’africano, già noto alle Forze dell’ordine e mai rimpatriato, mentre stava cedendo una dose di crack a un cliente, successivamente segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.

A seguito della perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati altri 222 frammenti di crack, per un totale di circa 100 grammi, materiale per il taglio e il confezionamento della droga, nonché 150 euro ritenuti provento dell’illecita attività illecita.

Il giovane africano, concluse le formalità di rito, è stato preso e rinchiuso nel carcere di Marassi.

Sempre ieri nei caruggi, i carabinieri di Ge-Maddalena hanno inoltre arrestato un secondo spacciatore di droga senegalese, di 30 anni.

I militari, nel corso di un servizio, hanno visto l’africano mentre consegnava dell’hashish a un acquirente, a carico del quale è scattata una segnalazione alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno fermato il 30enne senegalese trovandolo in possesso di 6 grammi di hashish e 70 grammi di marijuana.

Anche in questo caso, concluse le formalità di rito, il senegalese è stato preso e rinchiuso nel carcere di Marassi.

