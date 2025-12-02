Spaccio di crack alla Commenda: senegalese arrestato dalla Polizia locale

Operazione serale degli agenti nel centro storico: l’uomo sorpreso mentre cedeva una dose di crack

Nella serata di sabato, durante un servizio di controllo nel centro storico, la Polizia locale ha arrestato un uomo sorpreso mentre cedeva una piccola quantità di crack a un altro individuo nei pressi di piazza della Commenda. Gli agenti hanno notato lo scambio e sono immediatamente intervenuti per bloccare il venditore, procedendo al fermo e al trasferimento presso la centrale operativa.

Le verifiche e l’arresto

Durante la perquisizione, gli operatori hanno rinvenuto una somma di denaro ritenuta compatibile con l’attività di spaccio. L’uomo, irregolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla vendita di stupefacenti, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza su disposizione del pubblico ministero di turno.

Il giorno successivo, nel corso dell’udienza per direttissima, l’arresto è stato convalidato e per l’uomo è stato disposto l’obbligo di firma tre volte alla settimana.

Il commento dell’assessore Arianna Viscogliosi

«Alle sfide quotidiane il corpo di Polizia locale risponde con la forza dei fatti, attraverso controlli e presenza capillare sul territorio – dichiara l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza Urbana Arianna Viscogliosi –. Con lo spirito di abnegazione che contraddistingue la Polizia locale si continua a lavorare incessantemente, perché Genova merita sicurezza, pulizia e rispetto. Merita di essere una città dove chi lavora onestamente possa sentirsi protetto, e merita di essere una città dove chi invece delinque deve avere la certezza che la Locale, insieme alle altre forze dell’ordine, sarà sempre pronta a fermarlo e a riportare la legalità».

In base alla normativa vigente, si ricorda che permane la presunzione di innocenza: ogni persona indagata è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube