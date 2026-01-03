Spacciatore arrestato a Genova: fermato mentre vendeva cocaina con consegne a domicilio

Operazione della Polizia di Stato nel quartiere di San Fruttuoso: sequestrati oltre 40 grammi di cocaina, un 40enne finisce in carcere a Marassi

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un uomo di 40 anni, di nazionalità albanese, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione è scattata al termine di un’attività investigativa che ha permesso agli agenti di ricostruire un sistema di spaccio organizzato con modalità di consegna a domicilio, una pratica sempre più diffusa nei contesti urbani per eludere i controlli.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe gestito in autonomia la distribuzione della droga, spostandosi con mezzi pubblici per raggiungere i clienti e ridurre il rischio di essere individuato.

Il controllo sul bus e il fermo a San Fruttuoso

L’arresto è avvenuto mercoledì mattina, durante un appostamento nei pressi dell’abitazione del sospettato. Gli operatori hanno notato il 40enne uscire di casa con un pacchetto in mano e salire a bordo di un autobus. Gli agenti hanno quindi deciso di seguirlo lungo tutto il tragitto, monitorandone ogni spostamento fino all’arrivo in un condominio del quartiere genovese di San Fruttuoso.

Giunto davanti a un appartamento, l’uomo ha suonato alla porta, circostanza che ha fatto presumere l’imminente cessione della sostanza stupefacente. È in quel momento che è scattato l’intervento della polizia.

Il tentativo di disfarsi della droga e il sequestro

Alla vista degli agenti, il 40enne ha tentato di liberarsi della droga con un gesto rapido, lanciando il pacchetto all’interno dell’abitazione. Il tentativo non è però andato a buon fine: il pacco è stato immediatamente recuperato dagli operatori e sottoposto a sequestro.

All’interno sono stati trovati 40,33 grammi di cocaina, già confezionata e pronta per la vendita. La sostanza è stata repertata come prova a carico dell’indagato, confermando l’ipotesi di spaccio formulata dagli investigatori.

Precedenti e trasferimento nel carcere di Marassi

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato accompagnato in questura per gli accertamenti di rito. Al termine delle formalità, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Marassi, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta quotidianamente dalla Polizia di Stato sul territorio genovese, con particolare attenzione ai quartieri residenziali e alle modalità di distribuzione domiciliare.

