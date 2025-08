Spaccia droga in Darsena e si finge minorenne: senegalese arrestato

Un giovane senegalese ieri è stato fermato dagli agenti della Polizia locale nei pressi della fermata della metropolitana “Darsena” a Genova.

A seguito del controllo, lo straniero è risultato privo di documenti d’identità e ha tentato la fuga in direzione di vico superiore del Roso, dove si è disfatto di due sacchetti recuperati grazie all’ausilio dell’unità cinofila.

Al loro interno sono stati trovati circa 11,54 grammi di crack (suddivisi in 30 quadrelle) e circa 10,25 grammi di eroina (suddivisa in 12 palline confezionate in dosi termoriscaldate).

L’africano è stato raggiunto e fermato nuovamente dagli agenti, dichiarandosi minorenne e pertanto è stato trasportato al Gaslini per gli accertamenti radiologici del caso che, tuttavia, hanno confermato la sua maggiore età.

Durante la permanenza presso l’ospedale pediatrico lo straniero ha opposto violenta resistenza, minacciando sia gli agenti che il personale sanitario, creando disordine e arrivando a mordere un agente della Polizia locale alla mano.

L’agente è stata poi dimessa con cinque giorni di prognosi.

Il giovane senegalese è stato quindi arrestato per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri, resistenza a pubblico ufficiale.

All’africano, sono state riconosciute anche le seguenti aggravanti: lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio e aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato accompagnato presso la casa circondariale di Marassi e la droga è stata sequestrata.