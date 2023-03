Sottoripa, scatta l’ordinanza anti-alcool

Ordinanza valida fino al 2 luglio dalle ore 12 alle ore 8 del giorno successivo

È stata firmata dal sindaco di Genova Marco Bucci l’ordinanza anti-alcool per la zona di Sottoripa e dintorni. L’ordinanza è stata proposta dagli assessori alla Sicurezza Sergio Gambino e al Commercio Paola Bordilli.

I divieti scattano da oggi e saranno validi fino al 2 luglio.

L’ordinanza nell’area di Sottoripa vieta, dalle ore 12 alle ore 8 del giorno successivo, il consumo e la detenzione (finalizzata all’immediato consumo sul posto in contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica o aperta al pubblico ad accezione dei dehors.

Previsto anche il divieto di stazionare in area pubblica o aperta al pubblico, seduti per terra o sulle gradinate o comunque fuori dai dehor.

Nella zona di Sottoripa, inoltre, saranno presenti presidi mobili al mattino e presidi fissi nelle ore pomeridiane.

Inosservanza delle disposizioni previste comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di 500 euro.

Ecco le zone interessate: via Turati, via della Mercanzia, piazza Caricamento, via Gramsci fino all’altezza di Calta Simone Vignoso, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via fanti d’Italia (esclusa), via Andrea Doria (esclusa), salita San Paolo, via Gramsci, via al ponte Calvi, piazza Fossatello, via Fossatello, via San Luca, piazza Banchi, via San Pietro della Porta, archivolto dei 5 lampadi, via cannato il Curto, via San Lorenzo (esclusa), piazza della Raibetta, via Filippo Turati, piazza Cavour, vico Damiata.