Sottoripa, africano 25enne ruba portafoglio e spintona turista svizzera: arrestato

Insicurezza e degrado nel Centro storico di Genova. Più controlli delle Forze dell’ordine.I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, nel primo pomeriggio di ieri, hanno arrestato un altro africano. Si tratta di un cittadino 25enne del Gambia, incensurato, domiciliato a Genova Sampierdarena.

Qualche minuto prima in via di Sottoripa, dopo aver strappato dalle mani il portafogli di una turista svizzera, per aggiudicarsi la fuga il migrante afriano spintonava l’amica della vittima che si trovava accanto, facendola cadere al suolo per fortuna senza riportare gravi lesioni.

L’immediato intervento di alcuni passanti e poi dei militari che si trovavano poco distanti, permettevano di bloccare l’extracomunitario.

La refurtiva è stata restituita alla turista e il giovane malvivente è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della stazione di Genova Forte San Giuliano.