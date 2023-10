Sottoposto ad etilometro scappa e sperona polizia locale e polstrada

È stato fermato questa notte per un controllo etilometrico da una pattuglia dell’Unità territoriale Centro della polizia locale: rilevato un tasso alcolemico di 1.40 grammi per litro, nel momento della compilazione degli atti tenta la fuga in auto.

Gli agenti si lanciano all’inseguimento dell’uomo, un 50enne napoletano residente a Novi Ligure, che imboccata la sopraelevata in direzione Ponente, tenta più volte di speronare la volante con repentini freno a mano per seminarla: direzione Milano, il fuggitivo prosegue la corsa in autostrada ad alta velocità dopo aver sfondato in entrata il casello di Genova Ovest.

Sopraggiunta a supporto dell’inseguimento una pattuglia della Polizia Stradale, questa viene speronata violentemente più volte rischiando di finire fuori strada fino a quando, nel tentativo di seminare gli inseguitori, l’uomo, scontrando la volante, perde il controllo dell’auto schiantandosi contro un guardrail dopo un rocambolesco testacoda.

Gli agenti, che hanno riportato lievi ferite, hanno arrestato l’uomo, pluripregiudicato, che ha proseguito a opporre resistenza mentre veniva ammanettato.