Davagna località Sottocolle, ragazza rotola con l’auto nella scarpata. Illesa

Una ragazza ha perso il controllo dell’auto con cui viaggiava ed è precipitata in una scarpata. L’incidente è avvenuto questa mattina 21 febbraio in località Sottocolle, nel comune di Davagna, nell’immediato entroterra di Genova.

Per la signora molta paura, ma nessuna ferita grave. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno prima estratto la giovane dal veicolo e riportata in strada, poi hanno recuperato la vettura con una gru.

La ragazza, è stata condotta in ospedale per i dovuti controlli medici. La vettura è stata sottoposta ad accurati controlli per verificare la funzionalità di tutti i comandi e l’insieme del motore e sistema di trasmissione. Utile per la sicurezza capire cosa abbia causato l’incidente. ABov