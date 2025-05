Sotto la Lanterna torna il grande evento Tempus tacendi, tempus belli al Paladiamante

Sabato 7 giugno torna lo show: “Tempus tacendi, tempus belli. Battaglia sotto la Lanterna II”

Dopo il successo dell’edizione 2024, sabato 7 giugno il Paladiamante di Genova si trasforma ancora una volta nell’arena degli sport da combattimento con “Tempus tacendi, tempus belli. Battaglia sotto la Lanterna II”. L’evento, organizzato dal Comitato Regionale Liguria della Federkombat, rientra tra gli appuntamenti ufficiali di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport.

La manifestazione punta a valorizzare discipline in forte espansione come Savate, Kickboxing, K1 e Muay Thai, unendo spettacolo, tecnica e spirito educativo.

In palio quattro titoli italiani: attesi i big della Savate Pro e della Wako Pro K1

Il momento più atteso della giornata è il Galà Pro, che accende i riflettori su match di altissimo livello validi per l’assegnazione dei titoli italiani. Nella Savate Pro, si affrontano Damien Grassi e Nisticò, mentre il ring della Wako Pro K1 ospita la sfida tra Hodaj e Michele Merola.

Grande attesa anche per il confronto femminile tra Chiara Vincis, già protagonista di un match memorabile nel 2024, e Segni, e per l’infuocata sfida nella Savate Pro tra Mattia Fornaro e Harrane.

Completano il programma i prestigiosi match internazionali di Muay Thai e l’incontro di Prestige Fight Muay Thai tra Massobrio e Polisano, in un crescendo di emozioni e tecnica.

La Liguria al centro dello sport da combattimento: un evento simbolo del 2025

«Per il secondo anno consecutivo – commenta l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – portiamo a Genova un evento dedicato a discipline spettacolari come Savate, Kickboxing, K1 e Muay Thai. Questa manifestazione rappresenta il cuore pulsante di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport, valorizzando uno sport che unisce spettacolo e formazione».

Entusiasta anche il presidente del Comitato Regionale della Federkombat Piero Picasso: «Siamo orgogliosi di offrire una vetrina di così alto livello alle nostre discipline e ai nostri atleti. Dopo il successo del 2024, ci aspettiamo di nuovo un pubblico caloroso e partecipe».

Una giornata per tutte le età: gare giovanili, match amatoriali e sfide internazionali

Il programma di “Tempus tacendi, tempus belli II” prende il via già dalla mattinata con le selezioni per il Trofeo CONI dedicate agli under 14, seguite da incontri amatoriali a contatto leggero e da quelli a contatto pieno nelle discipline di Kickboxing, Savate e Muay Thai.

Nel pomeriggio si alza il livello con il Galà Pro, che include anche match internazionali con atleti provenienti da Francia e Spagna, inseriti nel circuito “Road to Fight Clubbing”.

