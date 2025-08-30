Sorpreso dentro un camper a Genova, minaccia il proprietario e viene denunciato

L’intervento della Polizia di Stato in via Struppa

Un tunisino di 24 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato dalla Polizia per rapina impropria dopo essere stato sorpreso all’interno di un camper parcheggiato in via Struppa, a Genova. A dare l’allarme è stato il proprietario del veicolo che, accortosi dell’intruso, ha immediatamente chiamato il 112 Nue.

La fuga e il rintraccio sull’autobus

Quando il cittadino ha invitato lo sconosciuto a scendere, il giovane lo ha minacciato prima di fuggire a piedi in direzione centro. Grazie al costante contatto telefonico con il proprietario, le volanti dell’U.P.G.S.P. sono riuscite a rintracciare e bloccare l’uomo mentre si trovava a bordo di un autobus della linea 13.

Il cacciavite e i danni al camper

Alla vista degli agenti, il 24enne ha tentato di nascondere tra i sedili un cacciavite prelevato dal camper. Gli interni del mezzo sono stati trovati completamente a soqquadro e al momento non è ancora stato possibile quantificare i danni e gli oggetti rubati.

Denuncia e verifiche sull’immigrazione

Il giovane è stato denunciato e segnalato all’Autorità Giudiziaria. La sua posizione sul territorio nazionale è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione. Resta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

