Sorpresi mentre rubano di notte all’In’s di Carignano: arrestati

E’ successo questa notte, intorno alle 23, alle Mura Santa Chiara

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 27enne nigeriano e un 45enne senegalese, entrambi irregolari sul territorio, per tentato furto aggravato in concorso.

Ieri sera un cittadino ha segnalato al 112 la presenza di due uomini intenti a commettere un furto presso un supermercato in Mura Santa Chiara, descrivendo nel dettaglio i soggetti e permettendo così agli agenti dell’U.P.G.S.P. di sorprenderli mentre tentavano di darsi alla fuga.

In particolare il 45enne, che durante il furto fungeva da palo, all’arrivo delle volanti è scappato in una via laterale ma è stato riconosciuto dagli operatori grazie alla descrizione fornita dal cittadino e quindi fermato in via Volta. Il 27enne invece, è stato colto in flagranza mentre usciva dalle porte scorrevoli del supermercato precedentemente forzate, con la refurtiva al seguito, per un valore di circa 300euro di merce.

Sono stati arrestati e condotti in Questura, in attesa della direttissima di stamattina.

Rimane comunque salva la presunzione di innocenza degli indagati sino a sentenza definitiva.

