Soriteatro Venerdì 15 ottobre 2021, Storia di un intento assurdo, spettacolo scritto e diretto da Claudio Tolcachir

Soriteatro Venerdì 15 ottobre 2021, prenotazioni entro lunedì 11 ottobre al numero 329 0540950

La Stagione 2021/22 di Soriteatro, prodotta da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi, inizia con un viaggio.

Venerdì 15 ottobre Soriviaggia parte da Sori, in provincia di Genova, diretta al Piccolo Teatro di Milano per assistere allo spettacolo “Edificio 3. Storia di un intento assurdo” scritto e diretto da Claudio Tolcachir.

Già conosciuto per “Il caso della famiglia Coleman” e per “Emilia”, il regista argentino torna al Piccolo Teatro per inaugurare la Stagione 2021-2022 con uno spettacolo che tratta vicende estremamente attuali, specialmente oggi che la pandemia ha scavato solchi profondissimi nel tessuto sociale e nel nostro modo di vivere le relazioni.

Il suo nuovo testo descrive quello che accade nel vecchio ufficio di una grande azienda pubblica. Lì, dove tutto sembra abbandonato, si incrociano le vite dei tre colleghi Moni, Sandra e Héctor.

Tra gli interpreti figurano Rosario Lisma e Valentina Picello, due attori che in passato sono stati diretti da Sergio Maifredi in spettacoli come “Notte araba” di Roland Schimmelpfennig e “Io sono il maestro” di Hrfnihildur Hagalin per Lisma, “Froken Julie” di August Strindberg e “Nara Livet – Alle soglie della vita” di Ingmar Bergman e Ulla Isaksson per Picello.

Teatro Pubblico Ligure organizza il viaggio andata e ritorno con un bus riservato agli spettatori. Partenza alle ore 16 da Sori per essere al Piccolo Teatro di Milano alle ore 19. Inizio spettacolo ore 20.30 rientro a fine spettacolo intorno alle 24.

Costo del biglietto, ridotto per gli spettatori di Soriteatro 18 euro. Costo del viaggio a/r 20 euro per gli abbonati, 35 euro per i non abbonati. Posti limitati.

Prenotazioni entro lunedì 11 ottobre al numero 329 0540950. Informazioni e aggiornamenti su www.soriteatro.it e www.teatropubblicoligure.it.

Qui informazioni e video dello spettacolo:

https://www.piccoloteatro.tv/stagione-20202021/edificio-3-lopera-urbana-di-claudio-tolcachir