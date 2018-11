Solidarietà, Genova nel cuore: il nuoto è grande protagonista

Pellegrini, Quadarella, Detti. Sono tante le stelle sportive azzurre con “Genova nel Cuore”. I campioni del nuoto scendono in campo grazie a Genova Nuoto e My Sport al fianco di Stelle nello Sport. L’asta su Charity Stars dedicata a “Genova nel Cuore” ideata per aiutare il capoluogo ligure a rialzarsi dopo il crollo di Ponte Morandi è ricca di cimeli tutti in arrivo dalla Piscina Sciorba e dal Trofeo Nico Sapio di nuoto.

La prima ad aderire è Federica Pellegrini che dona al progetto il suo costume originale e autografato.

L’asta di Stelle nello Sport assume anche carattere internazionale, al Sapio è stata nutrita e di altissimo livello la spedizione statunitense. Le americane non hanno voluto mancare l’appuntamento con la solidarietà e così da oggi è possibile partecipare alla corsa per aggiudicarsi la cuffia di Madison Kennedy, autografata dalla campionessa a stelle e strisce e dalle compagne Kathleen Baker, Lia Neal e Kendyl Stewart. All’asta c’è anche anche la cuffia autografata dalla protagonista alle Olimpiadi di Rio 2016 Kelsi Dahlia

Online anche la Maglia azzurra della nostra Nazionale di Calcio e la maglia “Genova nel Cuore” autografata da tutti i giocatori dell’Ucraina. Un doppio dono ricevuto da Stelle nello Sport a Genova proprio in occasione dell’amichevole tra le due nazionali con i giocatori di Mancini e Shevchenko che hanno voluto visitare il luogo del crollo di Ponte Morandi.

Per partecipare all’asta di Stelle nello Sport “Genova Nel Cuore” questo il link su Charitys Stars: https://www.charitystars.com/collection/genova-nel-cuore-it