Soleri alla Sampdoria, Bellemo allo Spezia: scambi ufficiali

Scambi ufficiali tra Sampdoria e Spezia
L’U.C. Sampdoria ha ufficializzato due movimenti nel mercato di gennaio, riguardanti Edoardo Soleri e Alessandro Bellemo. Gli scambi confermano la volontà dei club di rinforzare le rispettive rose in vista della seconda parte della stagione.
Soleri arriva alla Sampdoria
Edoardo Soleri, attaccante nato a Roma il 19 ottobre 1997, approda alla Sampdoria con la formula del prestito temporaneo dallo Spezia, comprensivo di diritto di opzione. L’accordo prevede che l’attaccante resti legato ai blucerchiati fino al 30 giugno 2028, mettendo a disposizione del tecnico un profilo capace di aumentare la competitività in attacco.
Bellemo ceduto allo Spezia
Contemporaneamente, passa allo Spezia a titolo temporaneo, con diritto di opzione. La cessione permette allo Spezia di potenziare il centrocampo con un giocatore già esperto nel campionato di Serie B e versatile nel ruolo di mediano.
Strategie e prospettive dei club
Con queste operazioni, la Sampdoria punta a rinforzare la propria fase offensiva, mentre lo Spezia integra elementi utili al centrocampo e alla costruzione del gioco. Entrambi i club sfruttano il mercato invernale per garantire maggiore equilibrio e competitività nella seconda parte del campionato.
