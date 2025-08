Sole e pioggia: le previsioni di Arpal per il weekend in Liguria

Ancora incertezza dal punto di vista meteo su una parte della Liguria nel primo weekend di agosto.

Venerdì 1 agosto: nuvole in aumento e possibili piogge sul savonese

Il primo weekend di agosto in Liguria si apre con tempo variabile. Secondo Arpal, venerdì 1 agosto il cielo sarà irregolarmente nuvoloso tra savonese, genovesato e rilievi centrali durante la mattinata. Nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità dal Centro-Ponente con rovesci o temporali moderati, in particolare sulle Alpi liguri. In serata la copertura nuvolosa diventerà più compatta con possibili deboli piogge sparse sul savonese. Le temperature massime saranno in lieve calo, mentre le minime registreranno solo variazioni locali. Venti deboli e mare poco mosso completeranno il quadro.

Sabato 2 agosto: instabilità e temporali tra Centro e Levante

La giornata di sabato sarà caratterizzata da instabilità sin dalle prime ore del mattino, con rovesci e temporali di moderata intensità soprattutto tra Centro e Levante ligure. Sul Ponente i fenomeni saranno più sparsi, mentre nel pomeriggio è attesa variabilità con piogge intermittenti, ancora moderate sulle Alpi liguri. In serata si prevede un graduale miglioramento con nuvolosità variabile. Le temperature massime scenderanno ulteriormente, mentre l’umidità si manterrà su valori medio-alti. Venti deboli o moderati da Est/Nord-Est lungo le coste, mare generalmente mosso.

Domenica 3 agosto: alternanza di sole e nuvole con locali piovaschi

Per la giornata di domenica Arpal prevede una maggiore variabilità con un’alternanza di sole e nuvole su tutta la regione. Possibili piovaschi interesseranno la Liguria di Levante, in particolare l’entroterra, con sconfinamenti fino alla costa tra il levante genovese e lo spezzino. Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, mentre i venti saranno deboli o moderati di direzione variabile.

