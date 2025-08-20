Soccorso in mare a Varazze: famiglia di diportisti salvata dalla Guardia Costiera

Escursione in barca finita in emergenza

Momenti di paura al largo di Varazze, dove una famiglia di diportisti è stata sorpresa da un improvviso peggioramento delle condizioni meteo mentre rientrava da un’escursione all’isola di Bergeggi. L’imbarcazione, lunga circa cinque metri, è stata colta dalle onde nel tratto di mare antistante la città, rendendo la navigazione estremamente pericolosa.

L’intervento della Guardia Costiera

La chiamata di soccorso è stata immediatamente raccolta dalla sala operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona, che ha inviato sul posto la motovedetta M/V CP 863. L’equipaggio ha raggiunto il natante in difficoltà e, dopo aver trasbordato parte dei passeggeri, ha scortato il conducente fino al porto di Varazze, garantendo il rientro in totale sicurezza.

Nessuna conseguenza per i diportisti

Fortunatamente l’episodio si è concluso senza conseguenze fisiche per i protagonisti, che non hanno avuto bisogno di cure mediche, sebbene visibilmente scossi dall’accaduto. L’episodio ha riportato l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della prudenza in mare.

L’appello della Capitaneria di Porto

La Guardia Costiera ha colto l’occasione per ricordare a tutti i diportisti l’importanza di verificare sempre le condizioni meteo-marine prima di salpare, controllare l’efficienza dell’imbarcazione e pianificare con attenzione le scorte di carburante necessarie. La Capitaneria ricorda inoltre che in caso di emergenza è attivo il numero blu 1530, disponibile 24 ore su 24 da telefoni fissi e cellulari, per contattare rapidamente l’ufficio più vicino e ricevere assistenza immediata.

