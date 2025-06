Savona, operazione di salvataggio a Bergeggi: intervento coordinato tra Vigili del Fuoco e Croce Rossa

Serata intensa a Bergeggi, in provincia di Savona, dove un uomo è rimasto ferito in una zona impervia del molo, rendendo necessario un complesso intervento di soccorso. Il malcapitato, vittima di una sospetta frattura alla gamba, si trovava in un punto difficilmente accessibile. A intervenire per primi sul posto sono stati gli operatori del 118, che hanno provveduto all’immobilizzazione dell’arto con una stecca, senza però riuscire a estrarlo in sicurezza.

Recupero difficoltoso sul molo: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

Vista la complessità della situazione, è stato richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Savona. Come spiega il Capo Squadra intervenuto, «avevamo già allertato il distaccamento portuale: se non fossimo riusciti con l’autoscala, eravamo pronti a entrare in acqua con la barella e a issare il ferito a bordo della nostra moto barca». La difficoltà principale era rappresentata dalla conformazione del molo e dalla presenza del muro frangiflutti, che impediva un’estrazione semplice via terra.

Manovra con autoscala e barella Toboga: il salvataggio riesce

Grazie a una manovra ben collaudata, i Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungere l’uomo utilizzando l’autoscala e la barella “Toboga”, progettata per i soccorsi in ambienti ostili. I soccorritori hanno superato gli ostacoli naturali della zona portuale e trasportato il ferito fino al parcheggio antistante, dove lo attendeva un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Vado Ligure.

Trasporto in ospedale e intervento concluso con successo

Una volta caricato a bordo, l’uomo è stato trasferito in ospedale per accertamenti e cure. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni, grazie alla perfetta sinergia tra squadre di soccorso via terra e via mare. La collaborazione tra Vigili del Fuoco, personale del 118 e Croce Rossa Italiana si è rivelata decisiva per garantire il buon esito dell’operazione.

