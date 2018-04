Siria, oggi alle 18 pacifisti in piazza De Ferrari

I pacifisti genovesi che da anni si danno appuntamento alle 18 di oggi si riuniranno in piazza De Ferrari per esprimere con una manifestazione il loro dissenso all’azione militare di Usa, GB e Francia avvenuta la notte scorsa in Siria.

“Attacco USA contro la Siria – hanno spiegato ‘le pacifiste e i pacifisti dell’ora in silenzio per la pace’ – ancora una volta gli USA esportano la democrazia come in Afghanistan (il pretesto quella volta fu la caccia a Bin Laden, successivamente trovato e linciato in Pakistan); come in Iraq ( pretesto le armi di distruzione di massa attribuite a Saddam Hussein ed in realtà inesistenti); come in tutte le altre occasioni, lontane o recenti, in cui gli USA hanno deciso di ricordare al mondo di volerne essere i padroni.

Con o senza un governo, l’Italia è già direttamente coinvolta in questo conflittoIn questi giorni aerei da ricognizione sono già partiti da Sigonella, Sicilia; da decenni ampie porzioni di territorio italiano sono basi USA (e stoccano ordigni atomici).

E’ necessario dimostrare che esiste ancora l’opposizione alla guerra, all’uso della forza e all’ ‘ordine’ internazionale che governa miseria, disuguaglianza e sfruttamento. Per una risposta immediata a Genova, appuntamento oggi alle 18 in piazza De Ferrari: per dire no alla guerra senza se e senza ma e per coordinare iniziative future”.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/628999784104059/