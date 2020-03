Sindaco Vado smentisce La Stampa su: Certificato per uscire a chi soffre di depressione

Il sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano, smentisce quanto pubblicato su La Stampa, in un articolo nel quale, si parlerebbe di una delibera comunale nella quale sarebbe stata approvata, la possibilità, se certificata, per chi soffre di depressione, di uscire liberamente.

“Apprendo con grande rammarico – scrive il sindaco – la pubblicazione dell’articolo ‘Vado Ligure – Delibera del Comune – Certificato per uscire a chi soffre di depressione’ sull’edizione odierna della vostra testata giornalistica (La Stampa n.d.r.). Come già segnalato anche personalmente per le vie brevi ribadisco che l’articolo riporta una notizia assolutamente falsa e priva di alcun fondamento, da cui ci dissociamo e di cui richiediamo immediata e pubblica smentita”.

“L’Amministrazione Comunale vadese – prosegue la nota del sindaco – è, infatti, impegnata da settimane con estremo sforzo nel recepimento, applicazione e vigilanza del rispetto di tutte le disposizioni restrittive emanate dagli organi governativi per il contenimento del contagio da Coronavirus, non ha e non avrebbe mai proceduto ad alcuna Delibera in tal senso, poiché assolutamente discordante con gli obiettivi preposti dalla strategia nazionale e dall’operato di assistenza locale già posto in atto”.