Sindacati e Genova Parcheggi, aprono tavolo per la settimana corta

Primo caso in Liguria

Genova – Un passo significativo per il mondo del lavoro in Liguria: Genova Parcheggi, in collaborazione con i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, ha siglato un accordo storico per l’implementazione della settimana corta.

Si tratta della prima iniziativa del genere in un’azienda pubblica nella regione.

La sperimentazione, in vigore dal 1 aprile al 31 dicembre 2024, prevede un nuovo orario di lavoro per gli operatori di sosta e ausiliari del traffico, distribuito su una media di quattro giorni lavorativi alla settimana.

Secondo quanto stabilito dall’accordo, l’orario giornaliero sarà di 9 ore, più una per attività accessorie come i trasferimenti per raggiungere le zone operative.

L’intesa, firmata da rappresentanti aziendali e sindacati, coinvolge circa un centinaio di lavoratori e garantisce loro un giorno aggiuntivo di riposo senza compromettere né le ore lavorate né la retribuzione.

Andrea Gamba (Filt Cgil), Raffaele Lupia (Fit Cisl) e Giuseppe Gulli (Uiltrasporti) commentano: “Questo accordo rappresenta un modello innovativo, potenzialmente esportabile in altre città liguri e nel resto d’Italia. Garantisce un miglioramento della qualità della vita dei lavoratori, offrendo la possibilità di godere di tre giorni di riposo consecutivi o più, collegandoli al fine settimana. Chiediamo al Comune di Genova di aprire un tavolo per estendere questo modello ad altre aziende”.

Questa iniziativa, oltre a promuovere il benessere dei dipendenti, potrebbe avere un impatto positivo sulla produttività e sulla soddisfazione lavorativa, rappresentando un importante esempio di innovazione nel settore pubblico.