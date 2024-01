Simone Rosalba, 47 anni, originario di Paola, ex campione di pallavolo, ha vinto l’ottava edizione di “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane” sul litorale di Alassio.

Nominato Cavaliere della Repubblica nel 2000 Simone Rosalba è arrivato nella città della Baia del Sole con un obiettivo importante: “La sfida non era contro gli avversari, soprattutto le vecchie glorie del calcio e del ciclismo, ma contro il cancro. Abbiamo vinto tutto in una bella giornata di sport, ma appunto di solidarietà”.

Simone Rosalba aveva già vinto la prima edizione del Footgolf in tour a Brancaleone (Reggio Calbaria).

L’evento che ha avuto come teatro la spiaggia a ponente e a levante del molo Bestoso chiude le manifestazioni natalizie nella città del Muretto. Tanti i campioni che hanno giocato a footgolf Beppe Dossena, la stella della Samp quindi Evaristo Beccalossi, Nazzareno Canuti, Paolo Monelli, Diego Fuser, Marco Osio, Alessandro Melli, Giancarlo Pasinato, Maurizio Ganz, Alessandro Scanziani Enrico Albrigi, Giuseppe Pallavicini, Massimo Briaschi, Angelo Carbone, Mario Bortolazzi, Luigi Apolloni, Angelo Bonfrisco, Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, Roberta Zucchinetti, Simone Rosalba, Fabrizio Della Fiori, Luca Galtieri, Gianluigi Sarzano, Marco Carena, Giampiero Perone, Andrea Bove e Andrea Tacconi.

Ad organizzare la nuova edizione di “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane” è stata Eccoci Eventi in collaborazione con il Comune di Alassio – assessorato al Turismo e Sport, Alassio Christmas Town e Fondazione Airc.

All’evento della Befana era iscritti anche Franco Alinovi (Nazionale calcio tv & social), i giocatori della Lega Nazionale Footgolf – Associazione Italiana Footgolf – Footgolf Liguria – Footgolf Motta – con Milko Capraro, Alessandro Piras e Stefano Puppo. Per l’edizione numero 8 hanno partecipato anche Moreno Buccianti e le nazionali italiane sacerdoti, suore, curvy, tatoo con Fabrizio Maiello, don Gabriele Corini, suor Maria Elisa Vasta, Barbara Morris e Francesca Angelo. A presentare la manifestazione sportiva sono stati Marco Dottore e Rinaldo Agostini.

Tutto si è svolto grazie alle forze dell’ordine, alle pubbliche assistenze, alla protezione civile e alla polizia locale. Sostengono l’evento l’Associazione Bagni Marini, l’Associazione Albergatori, il Consorzio Alassio un mare di shopping, Marina di Alassio, Gesco Servizi, Associazione nazionale alpini sezione di Savona gruppo di Alassio, la parrocchia di Sant’Ambrogio.

Tutto lo staff organizzativo del “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane”: Alessia Nasi, Enzo Antinoro, Massimo Fornasier, Enea D’Angela, Massimo Patti, Fulvio Cerulli, Luigi Bongiovanni, Giò Barbera, i fratelli Ennio e Giuseppe Croce, Nando Rizzo, Nello Simoncini, Claudio Barbero, Umdc un mondo di colori, tutta l’organizzazione della Befana del subaqueo e della marcia acquatica e le befane del footgolf in spiaggia.

Un particolare saluto agli indimenticabili amici: Gianni Botto e Vittorio De Scalzi ed infine Loredana, Barbara, Roberto, per la fondazione Airc Liguria che vi ricordano che tutti possono donare. www.airc.it