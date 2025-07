Silvano Grisoni, un professore indimenticabile

Carissimo Professore, carissimo Silvano Grisoni – affettuosamente “Griso” per i tuoi allievi –, vorrei tanto dirti che sto soffrendo molto per la tua partenza da questo mondo.

Ti ho sempre ricordato in tutti questi anni, ho sempre avvertito quanto importante sia stato il modello culturale critico e comportamentale che hai impresso in noi.

Ti voglio ringraziare per tutto quello che ci hai trasmesso con il tuo entusiasmo, per le generose lezioni di italiano, per le interpretazioni che davi dei grandi letterati, da Dante, Petrarca e Boccaccio fino a Foscolo e Leopardi e poi a Montale e Calvino.

Spaziavi dalla letteratura italiana a quella europea, da Commedie Divine a Montagne Incantate, dalla narrativa e dalla poesia sino alla storia, alla filosofia, all’arte e alla musica classica e lirica. Eri un esempio di interdisciplinarietà avanzata e quanto avremmo voluto che ci insegnassi anche le altre materie!

Con te tutto prendeva vita, tutto aveva un senso, tutto era attualità. Quando in prima Liceo il programma prevedeva lo studio del Medioevo, tu già iniziavi a farci leggere gli autori del Novecento. E poi li mettevi in scena in classe, li interpretavi quasi attorialmente (fantastici i diavoli di Malebolge!), deambulando instancabile tra i banchi.

Ci guardavi negli occhi, ci chiamavi anche per nome, in tempi in cui avevamo professori che ci davano persino del Lei. Arrivavi a scuola in bicicletta, pieno di energia; praticavi lo sci di fondo ed eri noto nell’ambiente del Club Alpino Italiano.

Una luce lampeggiava sempre nel tuo sguardo, dietro gli occhiali spessi da studioso, dietro il sorriso ironico: la luce della conoscenza che trasmettevi nel tuo modo unico, con l’eroismo ispirato – oserei dire – dei Sepolcri, della Ginestra, dei Limoni.

A me hai acceso molte scintille di pensiero, che ho seguito e sviluppato nel corso degli anni. Perciò rimani per me un’esperienza indimenticabile di vita e un principio d’ispirazione, cristallizzando nei suoi valori migliori l’insegnamento al quale hai dato tutto te stesso.

Sì, sono stata fortunata, perché ho potuto sceglierti dopo essere stata smistata al Ginnasio e tu eri il faro, allora, tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80, della sezione H del Liceo D’Oria.

Buon viaggio, geniale e amatissimo professor Grisoni, buone passeggiate tra le cime più alte, per sempre con noi! Linda Kaiser

