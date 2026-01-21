Sicurezza su bus e treni, Pastorino a Salvini: occorre normativa chiara

“I numerosi post sui social network con scritto ‘inaccettabile’ ogni volta che si presenta un nuovo caso di violenza nei confronti del personale di bus, treni e in generale del trasporto pubblico locale hanno stufato e non bastano a risolvere il problema.

Servono impegni certi da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Governo per risolvere situazioni purtroppo diventate quotidiane.

E il ministro del Mit Matteo Salvini, ancora oggi nella risposta alla mia interrogazione, non è arrivato al dunque, rimandando solo parte della soluzione al decreto sicurezza.

Che il Governo e il ministro si impegnino a mettere a terra tutte le proposte sul fronte sicurezza che ormai giacciono lì dopo oltre due anni di lavoro da parte del tavolo nato nel 2022 e che si è concluso ormai oltre dieci mesi fa, nel marzo del 2025.

Serve subito il provvedimento di attuazione delle nuove norme”.

Lo ha dichiarato oggi il deputato ligure del Partito Democratico e sindaco di Bogliasco Luca Pastorino, dopo il question time in commissione Trasporti alla Camera con il ministro Matteo Salvini.

