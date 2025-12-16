Sicurezza in Movimento: Polizia Locale e AMT, azzerate le aggressioni sui bus a Genova

Primo bilancio del servizio sperimentale tra fine novembre e metà dicembre: controlli su tutta la rete e presenza rafforzata nelle fasce più sensibili

Un primo riscontro positivo arriva dal progetto “Sicurezza in Movimento”, attivato dalla Polizia Locale di Genova in collaborazione con AMT per rafforzare la sicurezza sul trasporto pubblico. Nel periodo compreso tra il 29 novembre e il 14 dicembre, il servizio ha interessato l’intera rete cittadina, registrando un dato significativo: nessuna aggressione a bordo dei mezzi o alle fermate, a fronte dei quattro episodi segnalati nello stesso periodo del 2024.

Controlli su autobus, fermate e capolinea

Nel corso delle attività sono stati complessivamente visitati 132 autobus AMT, con interventi effettuati sia ai capolinea sia alle fermate lungo le linee. Le verifiche hanno riguardato oltre trenta linee distribuite sul territorio genovese, con un presidio quotidiano organizzato come servizio mobile e flessibile. Particolare attenzione è stata riservata ai turni notturni del fine settimana, nelle fasce orarie e sulle linee caratterizzate da una maggiore affluenza di utenti.

Persone controllate e violazioni riscontrate

Durante il servizio sono state controllate oltre 130 persone. Le attività di verifica hanno portato all’accertamento di quattro violazioni delle ordinanze sindacali in materia di consumo e detenzione di alcol, oltre ad alcune irregolarità minori, tutte gestite sul posto nell’ambito delle ordinarie procedure. L’operatività si è svolta senza criticità rilevanti sotto il profilo della sicurezza degli operatori.

Arresti e denunce nel corso del servizio

Nel periodo di riferimento la Polizia Locale ha effettuato un arresto per furto aggravato dalla destrezza, intervenendo presso una fermata del trasporto pubblico a tutela di un utente vittima del reato. Sono state inoltre denunciate due persone, una per detenzione di arma impropria atta a offendere, nello specifico un coltello, e una seconda per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Altri due soggetti sono stati segnalati per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Presenza visibile e prevenzione a bordo dei mezzi

Il servizio “Sicurezza in Movimento” si caratterizza per la presenza continua e ben riconoscibile degli agenti della Polizia Locale sui mezzi e alle fermate, con controlli dinamici a bordo degli autobus e nei principali nodi di interscambio. L’attività comprende il supporto diretto agli autisti e agli utenti, oltre a un’azione preventiva e di prossimità finalizzata a rafforzare sia la sicurezza reale sia quella percepita dai cittadini.

Le dichiarazioni dell’assessora Arianna Viscogliosi

Secondo l’assessora alla Polizia Locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi, si tratta di un primo bilancio riferito a un arco temporale limitato, ma già indicativo dell’efficacia del modello adottato. La presenza continuativa e strutturata degli agenti viene considerata uno strumento concreto per migliorare le condizioni di sicurezza sul trasporto pubblico locale e per garantire interventi più tempestivi in caso di reati o violazioni, partendo da dati iniziali definiti incoraggianti.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube