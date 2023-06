Si riparte con i fine settimana in Val d’Aveto ora che il meteo si stia sistemando; infatti le previsioni ci fanno sperare in un week end ok

Si riparte con i fine settimana in Val d’Aveto, ideale per una passeggiata, un’escursione a piedi, a cavallo presso l’Az. Agricola Cavalli & Natura info al 338 7439 130, escursioni in MTB e/o E-Bike con possibilità di guide e noleggio sia presso Az Sport a Rocca d’Aveto, oppure con Massimo Tosi della Scuola di Sci e MTB e presso il Rifugio Casermette del Penna con Brus4Bike.

Non mancano le iniziative, rivolte sia ai residenti che ai turisti, sabato 17 giugno alle ore 9.00 presso il Centro Visite del Parco a Rezzoaglio ci sarà un incontro dal titolo “Gestione dei conflitti e conoscenza delle consistenze del lupo nei Parchi Antola e Aveto” promosso da GAL VerdeMare Liguria per divulgare i risultati ottenuti in merito alla riduzione del conflitto tra stakeholders e lupo.

Sempre sabato mattina dalle 9.30 alle 12.00 presso la Sala Consigliare del Comune di S. Stefano d’Aveto ci sarà l’incontro per il settore agricolo e l’allevamento con i tecnici e i progettisti per la redazione del P.U.C. in programma sabato scorso, ma rinviato per il Rally.

Nel pomeriggio il centro e la piazza antistante il Castello Malaspina Fieschi Doria saranno interessati dall’arrivo del 3° 100 Ottani Car Meeting, il raduno dinamico di auto sportive che partirà da Bedonia e arriverà a S. Stefano intorno alle 16 -16.30 per poi ripartire verso la cittadina di partenza, per un totale di 70 km e 160 equipaggi al via!!!

Domenica appuntamento con la Mangia e scioppa, la Mangialonga della Val d’Aveto un percorso semplice con passaggi in diversi punti panoramici adatto a grandi e piccini, ultimi posti disponibili prenotabili presso Az Sport Recco, The Bicycle Chiavari e l’Ufficio IAT di S. Stefano, 10 km di antichi tratturi, mulattiere e strade selciate, con 6 tappe culinarie a dir poco succulente, dalla colazione al caffè….

La seggiovia che da Rio Freddo porta al Prato della Cipolla, e il Rifugio al Prato della Cipolla saranno aperti nel fine settimana dalle 9.40 alle 17.40, dopo una bella escursione nel verde dell’Appennino, un buon piatto di polenta fa sempre piacere!

Rimanete in contatto con noi attraverso i canali social ufficiali dell’ Ufficio Turistico: Visit Santo Stefano d’Aveto, scoprirete le prossime iniziative ed eventi, e tante curiosità sul nostro territorio!!!