Si fida del fidanzato albanese, una 27enne: mi ha stuprata insieme all’amico. Arrestati

Una 27enne ieri ha denunciato di essere stata aggredita e quindi violentata sessualmente dall’ex fidanzato albanese di 22 anni e da un amico italiano di 45 anni in un appartamento B&B a Genova Foce, dove l’altra sera era stata invitata dal giovane straniero.

Secondo quanto riferito dalla presunta vittima, durante la serata i tre avrebbero consumato alcol e cocaina.

La giovane avrebbe poi rifiutato la proposta di un rapporto sessuale a tre, ma sarebbe stata costretta a subìre violenze sessuali e percosse.

Il referto dell’ospedale, dove successivamente si è recata, avrebbe indicato lividi, ematomi e un occhio tumefatto.

Le convalide degli arresti dei due operai, da parte della Polizia, si sono svolte davanti alla giudice Elisa Campagna, che ha riconosciuto la gravità indiziaria per entrambi gli indagati.

Il fermo in carcere, però, è stato convalidato soltanto per il 22enne albanese, ritenuto a rischio di fuga perché senza fissa dimora, che quindi è stato rinchiuso a Pontedecimo.

Per l’italiano, invece, è stato convalidato l’arresto, ma non è stato ravvisato lo stesso pericolo di fuga e pertanto non è stato rinchiuso in carcere.

Il 45enne italiano, nelle dichiarazioni spontanee rese al giudice, ha ammesso la presenza nell’appartamento, ma in sintesi ha soltanto confermato di avere bevuto Prosecco insieme alla 27enne e al fidanzato straniero.

Il 22enne albanese ha invece confermato il rapporto sessuale, ma ha dichiarato che è avvenuto in modo consensuale.

La giovane, sentita dagli investigatori, ha riconosciuto il 45enne in un confronto fotografico e il suo racconto è stato giudicato coerente con i presunti fatti riferiti.

Nell’appartamento, tra le altre cose, sono stati sequestrati federe, coprimaterasso e gli slip di uno degli indagati, su cui sono state trovate tracce biologiche che saranno sottoposte ad analisi.