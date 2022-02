Si conclude in bellezza il XXXI Campionato Invernale del Ponente

E’ giunta al termine anche la XXXI edizione del Campionato Invernale del Ponente organizzato dal Comitato dei Circoli del Ponente formato dal Club Nautico Celle, Lega Navale di Savona, Lega Navale di Sestri Ponente e Varazze Club Nautico con l’ospitalità della Marina di Varazze ed il patrocinio del Comune di Varazze.

Il Campionato suddiviso nelle due manches 44Cup Autumn e 44CUP Winter, per un totale di 11 giornate, si è svolto con 10 prove portate a termine. Le 41 imbarcazioni partecipanti alla manifestazione, suddivise nelle categorie ORC, IRC e Gran Crociera hanno dato vita ad un Campionato combattuto fino all’ultima giornata e di alto livello tecnico.

Anche il meteo ha dato il suo contributo in questa edizione offrendo giornate soleggiate e condizioni di vento adatte a soddisfare ogni esigenza tecnica.

In questo ultimo week end di regata, sabato 5 e la giornata di recupero già prevista per domenica 6 febbraio 2022, ha permesso lo svolgimento di una bella prova con vento da levante sui 6-7 nodi andato intensificandosi sul finire, mentre purtroppo nulla di fatto per la giornata di sabato.

La classifica generale della 44 Winter non ha visto quindi variazioni rispetto allo scorso week-end abbiamo quindi per la classe ORC in prima posizione Horatio l’X-41 di Massimiliano Rizzo seguito da Batanga di Guido Tabellini e in terza posizione Lunatika il Sun Fast 3600 di Guido Baroni.

Per la Classe IRC in prima posizione troviamo l’Italia 11.98 Batanga seguito da Voscià il Comet 45 di Aldo Resnati e in terza posizione Lunatika.

La classe Gran Crociera vede in testa Prospettica il Comet 41 di Vittorio Giardini, in seconda posizione Mediterranea di Marco Pierucci e a seguire Ziggy di Andrea Nasuti.

La classifica generale del Campionato Invernale del Ponente, dopo 10 prove disputate con il secondo scarto entrato in gioco domenica, per la classe ORC ha visto passare in testa Farfallina che con 12 punti conquista il titolo di Campione del Ponente, a seguire troviamo Batanga con 20 punti e in terza posizione Horatio con 23 punti.

Per la classe IRC passa in testa Farfallina, segue Batanga e Lunatika.

In classe Gran Crociera non ci sono state variazioni rispetto allo scorso week-end, in prima posizione dove trionfa Prospettica seguita da Mediterranea e da Ziggy.

Alla premiazione che si è svolta al termine della prova di domenica, è intervenuta l’Assessore del Comune di Varazze Mariangela Calcagno che ha portato ai regatanti il saluto dell’Amministrazione Comunale.

Un caloroso ringraziamento da parte del Comitato Organizzatore è andato: al Comitato di Regata presieduto da Roberto Goinavi, coadiuvato da Salvatore Decaro e al Presidente della Giuria Enrico Pilla; a tutti i Soci che si sono resi disponibili a terra e in mare, fondamentali per la buona riuscita della manifestazione.

Un doveroso ringraziamento anche a Marina di Varazze, che come ogni anno ha offerto ai partecipanti un’ospitalità impeccabile, contribuendo al successo di questo Campionato.

Dopo la premiazione, il saluto a tutti i partecipanti presso il bar Boma, prezioso alleato durante tutto il Campionato, con l’arrivederci a novembre con una nuova edizione, la XXXII del Campionato Invernale del Ponente.

Fonte: Varazze Club Nautico

