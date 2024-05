Sestri Ponente: su scooter rubato, senza patente e con coltello. Denunciato

Alla guida di uno scooter rubato, senza patente e in possesso di coltello, un 49enne ieri sera è stato fermato in via Siffredi, a Genova Sestri Ponente, e denunciato dagli agenti di una Volante.

I responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità del 49enne, che è stato denunciato per i reati di furto aggravato, guida senza patente e per possesso armi ed oggetti atti ad offendere.

Gli agenti di una volante dell’UPGSP, durante il loro regolare pattugliamento, intorno alle 20.45 hanno notato il malvivente a bordo di uno scooter e hanno deciso di controllarlo.

Durante la sua identificazione, ha ammesso ai poliziotti di aver rubato la moto qualche settimana prima e di essere sprovvisto della patente di guida.

A quel punto i poliziotti, dopo avere accertato che lo scooter era stato rubato lo scorso 25 aprile, hanno rintracciato la proprietaria per la restituzione del veicolo.

Il 49enne, alla guida senza aver mai conseguito la patente, è stato trovato in possesso anche di un coltello a serramanico. Inoltre, gli agenti hanno scoperto che quest’ultimo, con svariati precedenti penale, è attualmente sottoposto all’affidamento in prova con obbligo di restare presso il proprio domicilio dalle ore 20 alle ore 8, per cui, visto l’orario del suo controllo, è scattata la relativa segnalazione all’autorità competente.