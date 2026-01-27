Sestri Ponente, sfratto rinviato per famiglia con tre minori

Intervento dell’ufficiale giudiziario in via Catalani, proteste dei sindacati

Nella mattinata odierna a Sestri Ponente, quartiere del ponente genovese, l’ufficiale giudiziario della Corte d’Appello di Genova si è recato in via Catalani per procedere a uno sfratto esecutivo. Il provvedimento riguarda un nucleo familiare di origine bengalese composto da due adulti e tre figli minorenni, di età compresa tra i 5 e i 15 anni.

Le difficoltà economiche della famiglia

La situazione abitativa è legata a una progressiva perdita di stabilità lavorativa. Il capofamiglia aveva inizialmente trovato impiego presso una ditta in appalto per Fincantieri, per poi rimanere senza occupazione. Successivamente aveva avviato un’attività commerciale nel settore dell’ortofrutta, che non è riuscita a garantire entrate sufficienti. Le difficoltà economiche hanno portato all’impossibilità di far fronte al pagamento del canone di locazione.

Morosità riconosciuta e mediazione fallita

Il Comune di Genova ha riconosciuto la condizione di morosità incolpevole e ha tentato una mediazione offrendo alla proprietà un contributo economico a titolo risarcitorio. La proposta non è stata accettata. Una scelta che, secondo il segretario generale di Sunia Genova Bruno Manganaro, rende particolarmente critica la vicenda, soprattutto alla luce della presenza di minori e del coinvolgimento diretto dell’amministrazione comunale nel tentativo di trovare una soluzione condivisa.

Presidio e rinvio dello sfratto

Durante la mattinata si è svolto un presidio a cui hanno preso parte rappresentanti di Sunia, GenovaSolidale, Spi Cgil Genova e Fiom Cgil. A seguito dell’iniziativa è stato comunicato il rinvio dell’esecuzione dello sfratto al 4 marzo. Il posticipo è stato accolto come un segnale positivo, pur non ritenuto risolutivo, in quanto la richiesta resta quella di una soluzione stabile che tuteli l’intero nucleo familiare, con particolare attenzione ai minori coinvolti.

