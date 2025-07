Sestri Ponente, poliziotte salvano la vita a 51enne genovese

Proprio mentre era nei locali del Commissariato di Sestri Ponente, seduto nella sala d’attesa, un cittadino genovese di 51anni ha accusato un malore improvviso.

Una giovane poliziotta in servizio ha sentito la forte crisi respiratoria dell’uomo ed è prontamente intervenuta per soccorrerlo, assistita da un collega che, nel frattempo, ha chiamato il 112NUE.

Gli hanno salvato la vita.

Insieme, hanno messo il 51enne in posizione supina ed essendo abilitati ad eseguire le tecniche di primo soccorso e rianimazione, hanno effettuato il massaggio cardiaco per diversi minuti, fino all’arrivo dell’ambulanza.

Il paziente, per qualche istante, ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato dai sanitari del 118 al San Martino, dove è stato ricoverato nel Reparto di Terapia Intensiva per un attacco cardiaco.

L’episodio è successo gli ultimi di giugno, ma l’altro giorno il paziente è stato dichiarato fuori pericolo.

Nelle settimane seguenti gli operatori si sono attivati per la riconsegna degli effetti personali che erano rimasti in custodia al Commissariato e, proprio nei giorni scorsi, hanno hanno fatto visita in ospedale al 51enne, ripercorrendo quei momenti difficili e ricevendo la sua gratitudine.