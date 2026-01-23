Sestri Ponente, malore fatale durante il calcetto: muore 35enne

Tragedia al campo ex Corderia di via Sparta durante una partita tra amici

Tragedia ieri sera al campo dell’ex Corderia di via Sparta, nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Un uomo di circa 35 anni si è improvvisamente accasciato al suolo mentre stava partecipando a una partita di calcetto con amici e familiari. Il gioco si è interrotto immediatamente e i presenti hanno allertato i soccorsi.

L’intervento dei sanitari e i tentativi di rianimazione

L’allarme è scattato poco prima delle 20:15. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un mezzo medico, l’automedica Golf 1 e un’ambulanza della Croce Verde di Sestri in codice rosso. I sanitari hanno avviato subito le manovre di rianimazione, proseguite a lungo con massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore. Nonostante l’impegno protratto per oltre un’ora, ogni tentativo si è rivelato vano e il decesso è stato dichiarato direttamente sul campo sportivo.

Il dolore dei presenti e l’arrivo dei familiari

Ad assistere alla scena c’erano il fratello, anche lui impegnato nella partita, e numerosi amici. In breve tempo il campo è stato raggiunto da parenti e conoscenti, avvisati nelle fasi concitate dell’emergenza. Tra i presenti si sono vissuti momenti di forte commozione e incredulità per una morte avvenuta in modo così improvviso.

Accertamenti in corso

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno informato il pubblico ministero di turno. Sarà l’autorità giudiziaria a valutare l’eventuale disposizione di ulteriori accertamenti, tra cui l’autopsia, per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio figura la possibile presenza di una patologia preesistente.

Una famiglia colpita dal lutto

L’uomo lascia la moglie e tre figli molto piccoli, il più giovane di appena un anno. La salma, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria, è rimasta sul campo sportivo fino a tarda notte.

