Sestri Ponente, intervento per rimozione ardesie. L’emozione per un bimbo

Il bimbo emozionato davanti all'autoscala dei Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco in azione in via Sestri

A Sestri Ponente i Vigili del Fuoco di Multedo sono intervenuti per un’operazione di routine volta alla rimozione di ardesie pericolanti in via Sestri. Un lavoro rapido e necessario per garantire la sicurezza dei cittadini, svolto con la consueta professionalità della squadra.

Lo stupore di un bambino davanti all’autoscala

A rendere speciale l’intervento è stato lo sguardo incantato di un bambino, che ha osservato con entusiasmo i mezzi dei pompieri. Davanti al fascino dell’autoscala il piccolo non ha resistito e ha aperto le braccia come per abbracciarla, regalando un momento di tenerezza che ha emozionato i presenti e reso indimenticabile una giornata di lavoro ordinario.

Photo Gallery

