Sestri Ponente, furto in casa in pieno giorno: ladri fuggiti indisturbati

Furti in casa in pieno giorno a Genova Sestri Ponente, dove ieri pomeriggio i ladri hanno svaligiato un alloggio in viale Canepa per poi fuggire indisturbati davanti alla proprietaria dell’appartamento, che stava rientrando a casa, rimasta terrorizzata e sotto choc.

La vittima del furto in casa ha visto tre uomini uscire di corsa dal condominio e, una volta giunta al suo appartamento, ha notato subito che la porta era stata forzata.

Tuttavia, ha avuto la forza e la prontezza di chiamare subito il 112.

I poliziotti delle Volanti sono tempestivamente intervenuti e si sono messi alla caccia dei ladri.

Il valore della merce rubata, gioielli, contanti e altri oggetti valore, è ancora da quantificare. Indagini in corso per acchiappare i responsabili dell’ennesimo furto in casa avvenuto a Genova.