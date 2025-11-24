Sestri Ponente, arrestato per tentato omicidio un 35enne albanese

Gli investigatori della Polizia di Stato di Genova ieri hanno arrestato un 35enne albanese su ordine di carcerazione emesso dalla Procura nel 2018.

I poliziotti del commissariato di Ge-Sestri, durante la normale attività sul territorio, hanno fermato un camper con a bordo due persone per un controllo.

A bordo c’era il 35enne straniero con un passaporto albanese, i cui dati erano associati ad un alias ossia erano finti.

Dagli accertamenti è emerso che in relazione a questo “alias” vi era l’ordine di cattura, per revoca di decreto di sospensione e ripristino dell’ordine di cattura.

Il ricercato albanese è stato quindi preso e rinchiuso nel carcere di Marassi, dove dovrà espiare i restanti 2 anni e 6 mesi di reclusione per tentato omicidio aggravato in concorso.