Sestri Ponente, 54enne denunciato: trovato con cocaina e oltre 1800 euro in contanti

Il controllo in via Ciro Menotti

Sabato scorso, durante un’operazione di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Sestri Ponente hanno fermato un’auto che transitava in via Ciro Menotti. Alla vista della volante, un passeggero è sceso in fretta e si è allontanato, mentre alla guida è rimasto un 54enne del posto, senza dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Il comportamento sospetto e la perquisizione

L’uomo, agitato e insofferente al controllo, ha insospettito gli agenti che hanno deciso di perquisire il veicolo. Nel vano portaoggetti è stata rinvenuta una busta contenente 1850 euro in contanti, somma di cui il 54enne non ha saputo giustificare la provenienza.

La scoperta della cocaina

La perquisizione ha permesso di individuare anche un pacchetto di sigarette nascosto sotto al volante. All’interno, un involucro trasparente con 13 dosi di cocaina, per un totale di 10,5 grammi.

La denuncia e la presunzione di innocenza

Il 54enne è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Resta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

