Sestri Levante, ultimo appuntamento degli eventi collegati a “Rubens a Genova” Flavia Gattiglia ci parlerà della figura della donna nel XVII secolo, con particolare riferimento alle opere di Peter Paul Rubens, in un incontro intitolato Teoria e pratica della perfetta maritata nella Genova del Seicento.

L’incontro sarà l’occasione per poter ancora ammirare la mostra Scatti da Genova Barocca a cura di Andrea Malaspina, un’esposizione già di per sé emozionante e coinvolgente sui Palazzi dei Rolli e su alcune delle chiese genovesi emblema del barocco e del rococò e simbolo della magnificenza genovese e ligure di quel periodo.

Flavia Gattiglia, si è dottorata in storia moderna all’Università di Genova nel 2017, come ricercatrice indipendente, si occupa principalmente di storia genovese tra Cinque e Seicento. Archivista, dal 2020 è presidente della sezione ligure dell’ANAI, Associazione Nazionale Archivistica Italiana archivista e, come ricercatrice, sabato 14 gennaio a Sestri Levante ci presenterà i suoi ultimi studi riferiti al Seicento, e collegati alla mostra su Rubens a Genova, partendo dalla biblioteca di Giacomo Doria, dove uno dei testi presenti sulla base dell’inventario è il Trattato della perfetta maritata del sacerdote spagnolo Luis de León, pubblicato nel 1583, con prima traduzione italiana del 1595.

Cosa sono i trattati che si diffondono principalmente tra il XVI e il XVII secolo? Chi è la “perfetta maritata”? Da lei dipendono la pace e l’armonia in famiglia, oltre che il controllo e l’educazione dei figli.

La donna, quindi, aristocratica o borghese che fosse, ha come unico “compito” quello di diventare una buona, dedita alla buona conduzione della casa, o del palazzo, e alla famiglia. Sono tuttavia ancora molti gli interrogativi in sospeso, che Flavia Gattiglia, con l’esito delle sue ricerche proverà a illustrarci: l’incontro di sabato 14 gennaio sarà quindi il modo per approfondire sia la figura della donna sia la società genovese e la sua organizzazione generale nel Seicento e non solo, con lo sviluppo degli “alberghi” e la gestione degli ingenti patrimoni dei genovesi.

Si chiude con questo incontro e con la mostra fotografica Scatti da Genova Barocca, ancora visitabile fino al 15 gennaio, la piccola rassegna voluta da Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel – Museo archeologico e della città e il Sistema Bibliotecario Urbano, una rassegna che ha voluto celebrare l’anniversario della pubblicazione de I palazzi di Genova di Rubens e agganciarsi alla mostra Rubens a Genova, a cura di Nils Büttner e Anna Orlando, allestita a Palazzo Ducale.

Un’operazione inedita, che ha visto le iniziative di Palazzo Fascie, con il MuSel e il Sistema Bibliotecario Urbano, inserite proprio come eventi collaterali all’importante esposizione genovese di Palazzo Ducale: https://palazzoducale.genova.it/evento/sestri-levante/ nell’ambito del progetto Rubens per Genova. A Network.