Sestri Levante, torna Mare&Mosto il 25 e 26 maggio 2025

La X edizione della manifestazione si svolge all’Ex Convento dell’Annunziata nella Baia del Silenzio, con degustazioni, workshop, tavole rotonde e show cooking

Domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 Sestri Levante ospita la decima edizione di Mare&Mosto – Le Vigne Sospese, l’atteso evento enogastronomico firmato AIS Liguria. La cornice è quella incantevole della Baia del Silenzio, all’interno dell’Ex Convento dell’Annunziata, dove per due giornate si alterneranno degustazioni, incontri, masterclass e show cooking dedicati alle eccellenze vinicole e olearie della Liguria. Una manifestazione che non celebra soltanto il gusto, ma anche la cultura del territorio, il turismo sostenibile e le buone pratiche agricole.

Mare&Mosto 2025 a Sestri Levante: protagonisti circa 80 produttori liguri

Protagonisti di Mare&Mosto 2025 saranno circa 80 produttori liguri rappresentativi delle otto denominazioni regionali – dal Rossese di Dolceacqua ai Colli di Luni, passando per le Cinque Terre, Golfo del Tigullio-Portofino e Riviera Ligure di Ponente – affiancati dai migliori produttori di olio extravergine d’oliva DOP Riviera Ligure. Accanto a loro, una selezione di operatori del gusto porterà in riva al mare i sapori autentici della tradizione gastronomica locale, creando uno spazio food affacciato sul mare, perfetto per scoprire gli abbinamenti tra vino, olio e piatti tipici.

Il programma della domenica si apre con i saluti istituzionali e la tavola rotonda su “Territorio, Cultura, Turismo e Sostenibilità”, con la partecipazione della Commissione europea. A seguire, la premiazione del Concorso Regionale Selezione AIS Eccellenze Olearie Dop Riviera Ligure, giunto alla terza edizione. Dalle ore 12 si aprono le porte alle degustazioni libere con tutti i produttori presenti, mentre nell’area food si potranno assaporare piatti proposti da realtà come Pastificio Dasso, Norcineria Armando, U Bagnun, La Sciamadda dei Vinacceri e Gelato 100% Naturale.

Mare&Mosto 2025 a Sestri Levante: gli show cooking

Tra le novità della decima edizione, i workshop e gli show cooking dedicati ad alcune specialità liguri: trofie al pesto realizzate al mortaio con Pastificio Novella e l’intramontabile focaccia ligure preparata dal panificatore Ezio Rocchi in collaborazione con TecnoClinic. Il pomeriggio di domenica sarà invece dedicato all’approfondimento sul vino, con masterclass e conferenze a cura di esperti del settore e produttori locali, fino al suggestivo spettacolo serale “Storie di uomini e vini”, messo in scena da Pino Petruzzelli con accompagnamento musicale dal vivo.

Lunedì 26 maggio il programma prosegue con degustazioni, incontri tecnici e la finale del Concorso Miglior Sommelier della Liguria 2025. Non mancheranno i laboratori e la partecipazione del distretto “Bio in Tour”, iniziativa nata per promuovere le produzioni biologiche e le pratiche sostenibili attraverso workshop e degustazioni.

Calici in Baia accompagna l’intero evento coinvolgendo le enoteche e i ristoranti di Sestri Levante con menù, aperitivi e abbinamenti enogastronomici creati ad hoc, per valorizzare vino, olio DOP e basilico genovese. Il programma dettagliato, la lista degli espositori e tutte le informazioni utili, compresa la prevendita online, sono disponibili sul sito ufficiale www.maremosto.it.

Chi acquista online entro le 20:00 del 23 maggio potrà accedere a un prezzo scontato: il biglietto include degustazioni libere, calice, tracolla e libretto espositori. Inoltre, sarà possibile personalizzare il proprio calice grazie alla collaborazione con Accessoridavino, per portare a casa un ricordo unico di questa edizione speciale.

Con il patrocinio della Commissione Europea, Masaf, Camere di Commercio, Città del Vino, Confcommercio, e molte altre realtà del settore, Mare&Mosto 2025 si conferma uno degli appuntamenti più importanti per chi vuole scoprire e valorizzare l’identità enogastronomica ligure.

