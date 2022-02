Sestri Levante, torna Andersen trail domenica 13 febbraio

Torna Andersen trail dopo lo stop dello scorso anno dovuto all’emergenza Covid-19: l’appuntamento è fissato per domenica 13 febbraio e porterà a correre sui sentieri di Sestri Levante quasi 1.000 amanti della corsa e dello sport all’aria aperta nel rispetto, ovviamente, di tutte le norme anticontagio.

“Siamo felici di poter ospitare nuovamente Andersen trail grazie al grande lavoro portato avanti da Atletica levante e alla collaborazione, sempre preziosa, di Mediaterraneo servizi – dichiara la sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio -. Andersen trail, insieme alla ‘sorella maggiore’ Andersen run, sono ormai uno degli appuntamenti più attesi del calendario eventi della città e rappresentano non solo un evento sportivo partecipatissimo ma anche una occasione di promozione del territorio e di valorizzazione della nostra rete sentieristica. Un ringraziamento, quindi, a tutto il team organizzativo per il lavoro, la grinta e la tenacia con cui portano avanti l’organizzazione dell’evento, anche e soprattutto in questo momento è necessario mettere in campo una serie di accortezze per la sicurezza di tutti i partecipanti”.

L’edizione 2022 vedrà la partenza di tutte e 3 le gare, sia competitive che non. Nel dettaglio, il programma prevede:

• 35K gara trail (competitiva) di circa 36 km. con 1900 mt. di dislivello positivo D+ con partenza alle ore 9.30 di domenica 13 febbraio;

• 22K gara trail (competitiva) di circa 22 km con 1200 mt. di dislivello positivo con partenza alle 9.45 di domenica 13 febbraio;

• trail run (non competitiva) gara trail di circa 6.5 km. con 300 mt. di dislivello positivo con partenza alle 10.00 di domenica 13 febbraio.

Le gare interessano quasi esclusivamente i sentieri sui promontori di punta Manara e punta Baffe e solo la gara più lunga coinvolge marginalmente gli abitati di Sestri Levante, zona S. Bartolomeo e Riva Trigoso, e Moneglia.

Continua Mauro Battilana, assessore allo Sport del Comune di Sestri Levante: “Si rinnova un appuntamento sportivo di grande importanza, che valorizza la rete sentieristica della nostra città ed è occasione per rinsaldare la collaborazione e la sinergia con altre realtà del territorio, in particolare con Sentieri a levante che insieme ai suoi soci lavora per la pulizia e la manutenzione dei sentieri attraversati dalla gara”.

Andersen trail si arricchisce inoltre di un appuntamento importante: il 12 febbraio alle 21.00, in Annunziata, si terrà un incontro con Francesco Puppi, maratoneta e fondista di corsa in montagna, e Davide Grazielli, ultrarunner, che racconteranno le loro esperienze, punti di vista tecnici, nuove idee e progetti futuri.

Commenta Stefano Camarda vice presidente di Atletica Levante “Quest’anno siamo riusciti a far tornare gli atleti trail a correre sulle nostre colline. Aggiungendo un serata con 2 atleti Italiani: Francesco Puppi e Davide Grazielli, che considerando il livello dei 2 atleti sarà un evento nell’evento. Come sempre vogliamo ringraziare tutti gli sponsor che permettono la riuscita di questa manifestazione, in particolare ARINOX che da anni è anche sponsor della società. Ringraziamo inoltre i Comuni di Sestri Levante e di Moneglia e Mediaterraneo Servizi per la loro collaborazione. Come ogni anno dobbiamo ringraziare inoltre tutti i volontari che ci sostengono e aiutano permettendo la riuscita della manifestazione: senza di loro sarebbe impossibile organizzare eventi di questo livello”.

Ulteriori informazioni su www.andersenrun.it oppure chiamando il 320 267 0442 o il 320 942 2271